Mısır: İsrail ile yapılan Camp David Anlaşması stratejik bir tercihtir

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin İsrail ile yaptığı Camp David Anlaşması'nın stratejik tercih olduğunu ve anlaşmazlıklar vuku bulduğunda giderilmesi için özel mekanizmaların devreye gireceğini söyledi.

Şukri, Kahire'yi ziyaret eden Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçiren İsrail'in Camp David Anlaşması'nı ihlal ettiğine ilişkin soruyu değerlendiren Şukri, Camp David'in bölgedeki barış ve istikrarın temelini oluşturduğunu belirtti.

Şukri, "İsrail ile yapılan Camp David Anlaşması'nın Mısır'ın 40 yıldır stratejik tercihi olduğunu ve herhangi bir ihlalin tespiti durumunda teknik çerçeve ve Askeri İrtibat Komitesi kapsamında ele alınmak üzere devreye sokulan kendi mekanizmalarının bulunduğunu" vurguladı.

Barış anlaşmasının önemine işaret eden Şukri, Mısır'ın Camp David Anlaşması'na bu gözle bakmayı sürdürdüğünün altını çizdi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Mısır'da İstihbarata yakınlığıyla bilinen Kahire el-İhbariyye televizyon kanalı, üst düzey bir yetkilinin Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nın İsrail ordusu tarafından ele geçirilmesinin ardından İsrail yönetimiyle koordinasyonu reddettiğini aktardığını belirtmişti.

Mısır ile İsrail arasında 1979'da imzalanan Camp David Anlaşması'nın en öne çıkan hükümleri arasında savaş halinin durdurulması, ilişkilerin normalleştirilmesi, İsrailli asker ve sivillerin Sina Yarımadası'ndan tamamen çekilmesi ve bölgenin silahsızlandırılması yer alıyor.