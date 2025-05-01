Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Mısır ithalatında, 31 Temmuz 2025'e kadar kullanılmak üzere 1 milyon tonluk tarife kontenjanı uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine, mısırda "yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı" miktarın 1 milyon tonluk kısmı için 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere tarife kontenjanı açıldı. Bu tarihe kadar gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak.

7 GÜN BEKLEME SÜRESİ

Sınırlı miktarda ürüne yönelik ithalata imkan tanıyan bu uygulama, ürünün hasat dönemi başlamadan önce, 1 Ağustos 2025 itibarıyla sona erecek. Söz konusu tarihten sonra mısır ithalatında gümrük vergisinin yüzde 130 olarak uygulanmasına devam edilecek.

Tarife kontenjanı kapsamında bir kullanıcı tarafından tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat gerçekleştirilebilecek. Aynı ithalatçının tarife kontenjanı kapsamında tekrar ithalat yapılabilmesi için 7 gün beklemesi gerekecek.

İlgili kararlar yarın yürürlüğe girecek.

Öte yandan, "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.