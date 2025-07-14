Mısır ithalatında tarife kontenjanı kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, mısır ithalatında 31 Temmuz 2025'e kadar kullanılmak üzere 500 bin tonluk tarife kontenjanı açıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar ile mısır ithalatında, 31 Temmuz 2025'e kadar kullanılmak üzere 500 bin tonluk tarife kontenjanı uygulanacak.

Kararla, mısır ithalatı 1005.90.00.00.19 gümrük tarife cetvelindeki pozisyondan gerçekleştirilecek.

500 bin tonluk mısır ithalatında uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı "yüzde 0" olacak.