Mısır, kabine değişikliğine hazırlanıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başbakan Mustafa Medbuli ile kabinede değişiklik yapılması konusunu görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Başbakan Medbuli'yi kabul etti.

Medbuli ile kabine değişikliği konusunu görüşen Sisi, yeni hükümetin kabine değişikliğinin yapılanması amacına uygun olarak "ulusal güvenlik, dış politika, ekonomik kalkınma, üretim, enerji ve gıda güvenliği ile insan gelişimi gibi bir dizi özel hedefleri gerçekleştirmesi gerekliliğini" vurguladı.

Mısır'da devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberinde de Mısır parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin önemli bir konuyu görüşmek üzere 11 Şubat'ta "olağanüstü oturum" düzenleyeceği aktarıldı.

Parlamento kaynaklarına dayandırılan haberde, oturumda kabine değişikliğinin görüşüleceği ifade edildi.