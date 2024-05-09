Mısır medyasına göre, ateşkes müzakerelerindeki "somut ilerleme" kaydedildi

Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir kaynağa dayandırılan haberde, arabulucu ülkelerle ve Hamas arasında arabulucuların yürütülen ateşkes müzakerelerindeki tartışmalı noktalarda "somut ilerleme" kaydedildiği belirtildi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire’de yürütülen görüşmelerde tartışmalı noktalarda somut ilerleme kaydedildiği bildirildi.

Konuya ilişkin haber Mısır’ın Al-Qahera News televizyon kanalında yer aldı.

Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir kaynağa dayandırılan haberde, arabulucu ülkelerle ve Hamas arasında arabulucuların yürütülen ateşkes müzakerelerindeki tartışmalı noktalarda "somut ilerleme" kaydedildiği belirtildi.

Devam eden müzakerelere Katar, ABD ve Hamas heyetlerinin katıldığı ifade edilen haberde, İsrail heyetinin ise müzakerelerde olduğuna dair bilgi verilmedi.

Mısırlı kaynağın "Bazı tartışmalı noktalar üzerinde dikkate değer bir fikir birliğinin olduğu bir ortamın" varlığına işaret ettiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinde rol alan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile bir araya gelmişti.

KAHİRE'DEKİ ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.