Mısır para etmedi, araziler boş kaldı

Ekonomi Servisi

Tarım arazilerinin yüzde 75’inden fazlasının boş kaldığı Mardin’de devam eden hasatta ithalatın önünün açılması ile mısır yine çiftçinin elinde kaldı. MA'nın haberine göre, her yıl 3 milyon dönüm arazide ikinci ürün olarak ekilen mısır, bu yıl yüzde 20 ila 25’lik arazide ekildi. Maliyetleri artan çiftçiler, hasadını yaptıkları mısırın ellerinde kalması endişesini yaşıyor.

Çiftçi Şakir Alboğa, devletin çiftçiye kulak asmadığına dikkat çekerek “Çiftçiyi çok umursamış olsa yurtdışından mısır getirmezdi. Devlet dışardan getirdiği mısırda vergiyi sıfırlıyor, bize de mazota gübreye ilaca yüzde 100 zam yapıyor. Türkiye’de çiftçilik ölmüş” dedi.