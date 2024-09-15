Mısır Sağlık Bakanlığı: Şarkiyye'deki tren kazasında 3 kişi öldü, 49 kişi yaralandı

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde dün meydana gelen tren kazasında 3 kişinin öldüğünü, 5'i ağır 49 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye iline bağlı Zekazik ilçesinde iki trenin karıştığı kazaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, kazada 2'si kız çocuğu olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 49 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Ahrar Hastanesi ile Zekazik Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde dün meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.