Mısır, Sudan'da paralel hükümet kurma girişimlerini reddetti

Mısır, Sudan'da iç savaş sonucu ülkenin bütünlüğünü tehdit eden paralel bir hükümet kurulması girişimlerini reddettiğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti, paralel bir hükümet kurulması da dahil olmak üzere kardeş Sudan'ın topraklarının selameti, birliği ve egemenliğinin herhangi bir şekilde tehdit edilmesini reddetmektedir" ifadeleri yer aldı.

“Paralel bir hükümet kurma girişimlerinin siyasi süreci karmaşıklaştırdığı ve insani krizi derinleştirdiği" ifade edilen açıklamada, Sudan’daki tüm siyasi güçlere "ülkenin çıkarlarını ön planda tutmaları, kapsayıcı bir siyasi sürece katılmaları ve dış müdahalelerden kaçınmaları" çağrısı yapıldı.

KENYA’DA PARALEL HÜKÜMET ANLAŞMASI

Sudan hükümeti, Kenya’yı "HDK için hükümet kurma komplosuna ev sahipliği yapmakla" suçladı ve 20 Şubat’ta Nairobi Büyükelçisi Kemal Cebbara’yı geri çağırarak Kenya’ya resmi protesto çekti.

Kenya ise yaptığı açıklamada, toplantılara ev sahipliği yapmalarının Sudan’daki savaşı durdurmaya yönelik bir çaba olduğunu ve BM ile Afrika Birliği ile koordineli olarak hareket ettiklerinin altını çizdi.

22 Şubat'ta Kenya’nın başkenti Nairobi’de Sudan’daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile bazı siyasi gruplar ve silahlı hareketler arasında paralel bir hükümet kurulmasını öngören siyasi bir anlaşma imzalandı.

SUDAN’DAKİ SON ASKERİ DURUM

Sudan ordusu, başkent Hartum'un batısında yer alan Umdurman bölgesinde kontrolünü pekiştirdikten sonra 26 Eylül 2024'te başlattığı kara operasyonuyla savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmişti.

Sudan ordusu, Hartum, Cezira, Beyaz Nil ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde ilerlemeler kaydetmişti.

Sahadaki kaynaklar, ordunun, Hartum, Umdurman ve Bahri diye 3 bölgeden oluşan başkentin kuzeyindeki Bahri'nin yüzde 90’ını, batıdaki Umdurman'ın büyük bölümünü ve ortadaki Hartum'un ise yüzde 60’ını kontrol ettiğini belirtiyor.

Hartum, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve uluslararası havalimanına ev sahipliği yapıyor. Hızlı Destek Kuvvetleri ise şehrin doğu ve güney mahallelerinde varlığını sürdürüyor.