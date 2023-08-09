Mısır tarlasında 26 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Edirne’de bir mısır tarlası içerisinde 26 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen iki operasyonda, Bosna köyü mevkiinde mısır tarlası içerisinde, 100-200 santim boylarında toplam 26 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.