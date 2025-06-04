Mısır tarlasında 41 bin kök skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
Kaynak: DHA
DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde düzenlenen 'Narkoterör Operasyonu-3' kapsamında tarlada mısırların arasına gizlenmiş 41 bin kök skunk ele geçirildi.
2 tarla sahibi gözaltına alınırken, 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, ekili mısırların arasına kamufle edilmiş 41 bin kök skunk ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında, tarlanın sahibi oldukları belirlenen Ş.İ. ve E.İ. gözaltına alındı.
N.V. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.