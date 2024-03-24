Mısır ve BAE, Gazze'nin kuzeyine 24 ton gıda ve tıbbi yardım ulaştırdı

Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyine 24 ton gıda ve tıbbi yardım ulaştırdığı belirtildi.

BAE Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Harekat Komutanlığının X'teki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BAE-Mısır Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve ulaşılamayan bölgelere 2 uçakla 24 ton gıda ve tıbbi yardım gönderildiği kaydedildi.

"Hayır Kuşları" olarak isimlendirilen operasyonun başladığı 29 Şubat'tan bu yana Gazze Şeridi'ne ulaştırılan havadan insani yardım miktarının 510 tona ulaştığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.