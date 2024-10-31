Mısır ve CIA arasında Gazze görüşmesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü.

Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad'ın katıldığı görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumun sakinleştirilmesi için sarf edilen ortak çabaların yanı sıra ateşkes ve esir takasıyla sonuçlanacak müzakereleri ilerletmenin yollarının tartışıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde her geçen gün kötüleşen insani şartlara işaret edilerek Mısır için önceliğin bölgede insani yardıma derhal ve tam erişim sağlanması olduğu vurgulandı.

Görüşmede ayrıca bölgede barış ve güvenliğe ulaşmanın yolu olarak, iki devletli çözümün uygulamaya geçirilmesinin önemine işaret edildi.

İsrail basınında yer alan haberde, 27 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da, esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması kapsamında, CIA Direktörü Burns ile Mossad Direktörü David Barnea'nın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştüğü belirtilmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı 29 Ekim'deki açıklamasında Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerini bildirmişti.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.