Mısır ve İran dışişleri bakanları, ikili ilişkileri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişleri geliştirmenin yollarını masaya yatırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan iki bakanın bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda "iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bunları karşılıklı saygı, komşuluk, işbirliği ve ülkelerin iç işlerine karışmama ilkelerine dayalı olarak iki halkın çıkarlarını sağlayacak şekilde geliştirmenin yolların" görüşen Şukri ve Abdullahiyan'ın, bölgesel meseleleri ele alarak, bölgede istikrarın sağlanması ve güvenliğin arttırılmasına katkıda bulunma arzusunu teyit ettiği kaydedildi.

Mısırlı ve İranlı mevkidaşların bölgesel ve uluslararası düzeyde diyaloğu sürdürmek için aralarındaki iletişimi sürdürme konusunda mutabakata vardığı belirtilen açıklamada, ülkelerin tarihi ve kültürel mirasına uygun bir şekilde ilişkilerini geliştirmeyi istediğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca gerçekleştirilen toplantının iki ülke arasındaki "ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir adımı temsil ettiği" vurgulandı.