Mısırda ithalat kararı bir gecede zarar ettirdi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, mısır üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler, mısır ithalatına izin verilmesi ve gümrük vergisinin düşürülmesine tepki gösterdi. Çakırözer iktidarın çiftçiye ihanet ettiğini söyleyerek “Bunun adı çiftçi düşmanlığıdır, alın teri düşmanlığıdır” diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mısır ithalatına yüzde 130 olan gümrük vergisi yüzde 5’e düşürüldü. Karar ile yılbaşına kadar yurt dışından 1 milyon ton mısır ithalatı yapılacak. Karar sonrası mısır hasadı yapmaktan vazgeçtiklerini açıklayan çiftçi Mert Çorallı, şunları söyledi:

“Bir gece uyandığımda sabah kalktığımda ithalat kararıyla birlikte 200 bin lira benim cebimden çalındı. Bir gecede. Köyümüzden, çiftçimizden çalınan para bir gecede yurt dışındaki çiftçilerin cebine gitti. Biz bu fiyatlarla biçim yaparsak borçlarımızı kapatamayız. Bir an önce bu ithalat kararından vazgeçilmesini istiyoruz. Bunun başka bir açıklaması yok.” Karardan bir gün önce mısırın tonunu 9 bin 800 liradan borsaya verdiklerini söyleyen çiftçi Burak Koşan, “Mısırımızı biçtik, akşam borsada sıraya girdik sabah 8 bin lira fiyatla uyandık” dedi.