Mısırda 'ithalata sıfır vergi' kararına tepki: Olan yerli çiftçiye olacak

Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca 1 milyon ton mısırda 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere sıfır vergili ithalat kararının alınmasına CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tepki gösterdi. Gürer, Sıfır gümrük vergisiyle yurt dışından mısırdan yine birileri vurgun vuracak, olan çiftçiye olacak. Ama iktidarın ithalatçı anlayıştan vazgeçmemesi Türkiye’de yerli üretimin sonunu getirecektir” dedi.

ÇİFTÇİYE 'MISIR EKME' DENİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekim döneminde Cumhurbaşkanı kararıyla 1 milyon ton mısır ithalatına izin verilmesine tepki gösterdi. Gürer, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Ülkemizde nisan ve mayıs ayında başlayan, temmuza kadar devam eden mısır ekim dönemi içinde alınan bu karar, çiftçiye ‘mısır ekme’ demek. Oysa Bakanlığın yaptığı açıklamada, mısırda kendi kendimize yetecek noktaya geleceğimiz ifade edilmekteydi. Demek ki Bakanlığın bu söylemi geçerlilik göstermiyor".

BU ANLAYIŞ YERLİ ÜRETİMİN SONUNU GETİRECEK

Mısır ithalatının çiftçiye darbe duracağını ifade eden Gürer, "Sıfır gümrük vergisiyle yurt dışından mısırdan yine birileri vurgun vuracak, olan çiftçiye olacak. Bu karar yanlış bir karardır. Ama iktidarın ithalatçı anlayıştan vazgeçmemesi Türkiye’de yerli üretimin sonunu getirecektir" diye konuştu.

"DEMEK Kİ MISIRDAKİ AÇIĞIN KAPATILMASI İSTENMİYOR"

Gürer, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Alınan karar şunu da gösteriyor, düşük alım fiyatı uygulanacak ve bunun yansıması olarak da çiftçinin kazancı düşecek demektir. Geçtiğimiz yıl TÜİK verilerine göre ‘8 milyon ton civarında mısır yetiştirldi’ deniyordu. Demek ki mısırdaki açığın kapatılması istenmiyor ki ithalata yöneliniyor.”