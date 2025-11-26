Mısır’da Temsilciler Meclisi seçimlerinde oy sayımı başladı: Sonuçlar 2 Aralık’ta açıklanacak

Mısır parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek için 13 ili kapsayacak şekilde yapılan seçimlerin ikinci ve son aşamasında oy sayımına başlandı.

Mısır'da yayın yapan El-Yevm es-Sabi gazetesinin haberine göre, Mısır Ulusal Seçim Kurulu İcra Direktörü Ahmed Bendari, seçimlerde oy verme işleminin sona erdiğini belirtti.

Bendari, Temsilciler Meclisi seçimlerinin ikinci aşamasının ikinci ve son oylama gününde kurula yaklaşık 221 şikayet ulaştığını aktardı.

Mısır yerel basınında yer alan haberlerde, sandıkların kapanmasının hemen ardından oy sayım işleminin başladığı ve saatlerce sürmesinin beklendiği ifade edildi.

İlk aşaması 10-11 Kasım tarihlerinde 14 ilde gerçekleştirilen seçimlerin ikinci aşaması, 27 vilayetin 13'ünde 24 Kasım sabahı başlamıştı.

Seçimlerin ikinci aşamasında 13 ilde 1316 aday ile çoğunluğu Sisi'yi destekleyen 22 partinin oluşturduğu "Mısır Ulusal Listesi" seçimlere katıldı.

Seçim sonuçlarının 2 Aralık'ta duyurulması bekleniyor.

Seçimlerin 14 ili kapsayan 18 Kasım'da yapılan ilk aşaması "önemli usulsüzlüklerin tespit edilmesinin ardından" iptal edilmiş ve aralık ayında tekrarlanacağı duyurulmuştu.

Nüfusu yaklaşık 108 milyon olan Mısır'da 69 milyona yakın seçmen bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'nde görev süresi 5 yıl olmak üzere 568 kişi yer alırken bunların en fazla yüzde 5'i cumhurbaşkanı tarafından atanabiliyor.

Aynı süreyi paylaşan Senato ise 300 üyesiyle görev yapıyor ve bu üyelerin üçte biri cumhurbaşkanı tarafından atanıyor üçte ikisi ise seçimle belirleniyor.

Mısır parlamentosunun üst kanadı Senato için seçimler ağustos ayında yapılmıştı.