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Mısır’da turistik denizaltı battı: 4 ölü

Ajans Haberleri
  • 27.03.2025 14:58
  • Giriş: 27.03.2025 14:58
  • Güncelleme: 27.03.2025 14:59
Kaynak: İHA
Mısır’da turistik denizaltı battı: 4 ölü

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısında Rus turistlerin bulunduğu denizaltının batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada kenti açıklarında yerel saatle 10.00 sıralarında "Sindbad" adlı turistik denizaltı battı. Rusya’nın Hurghada Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, denizaltı aracında çocuklar dahil 45 kişinin bulunduğu, tüm turistlerin Rus olduğu ve 4’ünün hayatını kaybettiği belirtildi. İlk bilgilere göre yolcuların çoğunun kurtarıldığı aktarıldı.
Denizaltının batma nedeni henüz bilinmiyor.
Hurghada’da son yıllarda turistik geziler düzenleyen Sindbad, 25 metre derinliğe kadar inerek mercan resiflerini ve deniz canlılarını inceleme fırsatı sunuyor.

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