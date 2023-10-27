Mısır’da yerleşim yerine füze düştü: 5 yaralı

Mısır'da Taba Hastanesi'nin yönetimine tahsis edilen konuta füze isabet etti. Füzenin nereden atıldığına ilişkin açıklama yapılmazken 5 kişi yaralandı. Ayrıca, Taba Hastanesi çevresine aidiyeti tanımlanamayan bir insansız hava aracı ile Akabe Körfezi'ndeki Nuveyba kentine roket düştü.

Dünya 27.10.2023 09:47 Giriş: 27.10.2023 09:47

Güncelleme: 27.10.2023 11:50 Kaynak: AA

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Mısır’ın Taba kentinde yerleşim yerine isabet eden füze nedeniyle 5 kişi yaralandı. Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, Taba Hastanesinin yönetimine tahsis edilen konuta füze isabet etti. Haberde, 5 kişinin yaralandığı olayda can kaybının olmadığı bilgisine yer verildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, füzenin nereden atıldığının henüz bilinmediği, olaya dair gerekli soruşturmaların başlatıldığı belirtildi. Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. NUVEYBA KENTİNE ROKET DÜŞTÜ Öte yandan, Mısır'da, İsrail sınırı yakınlarındaki Taba Hastanesi çevresine aidiyeti tanımlanamayan bir insansız hava aracı ile Akabe Körfezi'ndeki Nuveyba kentine roket düştü.