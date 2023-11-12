Mısır’dan Gazze’ye giren yardım tırı sayısı 980’e ulaştı

Mısır’dan Gazze Şeridi’ne 21 Ekim’den bu yana 980 yardım tırı giriş yaparken, günde ortalama 42 yardım tırı Gazze Şeridi’ne girdi.



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’dan Gazze Şeridi’ne yardım tırlarının geçişi sürüyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 76 yardım tırının daha Gazze Şeridi’ne ulaştığı aktarılarak, tırların gıda, su, tıbbi malzeme ve ilaç taşıdığı aktarıldı.

Mısır’dan Gazze Şeridi’ne 21 Ekim’den bu yana 980 yardım tırı giriş yaparken, günde ortalama 42 yardım tırı Gazze Şeridi’ne girdi.

İsrail Gazze Şeridi’ne hala yakıt girişine izin vermezken, İsrail’in saldırılarından önce Gazze Şeridi’ne her gün 500’den fazla yardım tırı giriş yapıyordu.