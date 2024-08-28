Mısırlı komedyen Bassem Youssef, X hesabını tekrar açtı

Mısırlı komedyen Bassem Youssef, 11,7 milyon takipçisi bulunan ve geçen hafta ulaşılamayan sosyal medya platformu X hesabını tekrar açtığını duyurdu.

Youssef, X hesabından yaptığı açıklamada, hesabının "hacklendiği izlenimine neden olan endişe verici mesajlar" alması ve "tanıdığı insanların güvenliğiyle ilgili olası sorunlar" nedeniyle X hesabını kendisinin kapattığını belirtti.

Konuyu araştırdığını ifade eden Youssef, "güvenlik endişelerinin" azaldığını ve "hacklenme" konusunun çözüldüğünü bildirdi.

Youssef, "X dahil tüm (sosyal medya) hesaplarım tekrar aktif" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Youssef'un 11,7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya platformu X hesabına ulaşılamaması, gündem olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımı nedeniyle Youssef'un hesabının askıya alındığını iddia etmiş, Youssef ise Instagram'dan yaptığı açıklamada, hesabının X tarafından kapatılmadığını belirtmişti.

Youssef, açıklamasında "Yakınlarımla ilgili güvenlik meseleleri azaldığında geri dönmeyi düşünebilirim." ifadesini kullanmış, ayrıca hesabının kapanmasına ilişkin paylaşım yapan İsrail hükümetinin X gönderisine "Daha ne kadar kırılgan olabilirsiniz?" eleştirisinde bulunmuştu.

Mısırlı komedyen Youssef, 7 Ekim sonrası katıldığı yayınlar ile sosyal medyada Filistin'e verdiği destek mesajları ve İsrail'in saldırılarına tepkileriyle gündeme geliyordu.

İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın "Sansürsüz" adlı tartışma programına konuk olan Mısır asıllı komedyenin, İsrail'in Gazze halkına ve genel olarak Filistinlilere yönelik şiddet politikasını esprili dille eleştirmesi büyük ilgi toplamıştı.

Youssef'un sanal ortamda katıldığı program milyonlarca izleyiciye ulaşınca Piers Morgan, Mısır asıllı komedyenle ikinci kez, yüz yüze bir program daha çekti. Eşi de Gazzeli olan Youssef'un İsrail ile ilgili eleştirileri büyük ses getirmişti.