Miss Turkey 2024 birincisi, Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen'in kızı İdil Bilgen oldu

Miss Turkey 2024'ün İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen final gecesinde jüri üyelerinin en fazla oyunu alan İdil Bilgen birinci oldu. Yarışmanın birincisi İdil Bilgen Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil edecek.



Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan’ın üstlendiği gecede Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Cihan Nacar, Alex Arslan, Selen Soyder, Neşe Erberk, Berfu Yenenler, Amine Özil, Gizem Karaca ve Gürhan Sayar’dan oluşan jüri üyeleri, "Miss World" ve "Miss Supranational" yarışmalarında Türkiye’yi temsil edecek yarışmacıyı seçmek için oy kullandı.

Jüri değerlendirmesinde ilk 10’a giren adaylar arasında daha sonra ilk 5 belirlendi. Üçüncü aşama değerlendirmede ise 2 numaralı İdil Bilgen Miss Turkey birincisi seçildi. Miss World’te Türkiye’yi temsil edecek İdil Bilgen’e tacını Nursena Say taktı.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki İdil Bilgen, aynı zamanda Ekim 2023'ten beri Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Levent Bilgen'in kızı.

Miss Supranational’da Türkiye adına yarışacak ikinci kişi ise 26 yaşında, Paris Scholl Of Business Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi Cemre Üker oldu. Cemre Üker’e tacını Selin Erberk Gurdikyan takdim etti. Miss Turkey final gecesi Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.