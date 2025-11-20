Miss Universe 2025 Ne Zaman, Saat Kaçta? Miss Universe 2025 Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

Dünyanın en çok takip edilen güzellik yarışmalarından biri olan Miss Universe 2025 için geri sayım başladı. Bu yıl Türkiye’yi temsil edecek isim olan Ceren Arslan ile birlikte heyecan daha da arttı. Tayland’ın ev sahipliği yaptığı organizasyon, hem sahne şovları hem de uluslararası rekabetiyle dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Peki Miss Universe 2025 ne zaman yapılacak? Yarışma hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylarıyla Kainat Güzellik Yarışması izleme rehberi…

MİSS UNİVERSE 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

74. Miss Universe Güzellik Yarışması, 21 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek. Tayland’ın göz alıcı atmosferinde düzenlenen organizasyon, bu yıl “Aşkın Gücü” temasıyla izleyici karşısına çıkacak. Dünya genelinden yüzlerce adayı bir araya getiren yarışma, hem kültürel hem de sanatsal yönleriyle dikkat çekiyor.

MİSS UNİVERSE 2025 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kainat Güzellik Yarışması, ABD’de Telemundo kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye’de ise yarışmayı televizyon üzerinden yayınlayan bir kanal bulunmuyor. Ancak yarışma global izleyici için erişilebilir kılınarak YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Resmî Miss Universe YouTube kanalı üzerinden yayın takip edilebilecek:

👉 Miss Universe 2025 YouTube Canlı Yayını

MİSS UNİVERSE 2025 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yarışmanın Türkiye saatiyle resmi başlangıç saati açıklanmamış olsa da, organizasyonun 21 Kasım gecesi Telemundo yayın akışıyla eş zamanlı olarak canlı yayınlanması bekleniyor. Yayın, Miss Universe ekibinin YouTube sayfasında yarışma günü aktif hale gelecek.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN İSİM: CEREN ARSLAN

Bu yıl Miss Universe sahnesinde ülkemizi temsil eden isim 26 yaşındaki Ceren Arslan oldu. Antalya doğumlu olan Arslan, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Bölümü mezunu. Yarışma sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken temsilcimiz, Türk halkından destek beklediğini vurguluyor.

Miss Universe uygulaması üzerinden halk oylamasına katılarak Ceren Arslan’a destek verilebiliyor. Yarışmada bir üst tura çıkabilmesi için adayların yüksek oy alması kritik önem taşıyor.

Ceren Arslan’dan Yarışma Öncesi Açıklamalar

“Bazı ülkeler kendi adayları için özel ekipler gönderiyor, böyle şeyler yaşanıyor.”

“Yarışmaya katılmam için beni teşvik eden isim eski Türkiye güzeli Çiğdem Büyükköprü oldu.”

“Süreç düşündüğümden çok daha profesyonel ilerledi ve hiç pişman değilim.”

“Türk halkının desteklerini bekliyorum.”

MİSS UNİVERSE 2025 YAYIN BİLGİLERİ

Yayın Platform Tarih Kainat Güzellik Yarışması Telemundo (ABD) 21 Kasım 2025 Uluslararası Canlı Yayın YouTube / Official Miss Universe 21 Kasım 2025

MİSS UNİVERSE 2025 TÜRKİYE’DEN NASIL İZLENİR?

Türkiye’de resmi bir TV kanalında yayınlanmayacağı için yarışma yalnızca YouTube canlı yayını üzerinden izlenebilir. Miss Universe’in resmî kanalında canlı yayın bağlantısı yarışma günü aktif hale gelecek.

