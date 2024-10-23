MİT Başkanı İbrahim Kalın, AKP MKYK toplantısına katılmış!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim kalın, AKP MKYK toplantısına katılarak sunum gerçekleştirdi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre İbrahim Kalın, toplantıda Gülen yapılanmasının lideri Fethullah Gülen’in ölümünün ardından muhtemel elebaşları ile örgütün yönetim şeması ve örgüt içerisindeki koltuk kavgaları hakkında AKP'lileri bilgilendirdi.

Gülen’in ölümü sonrası örgüt içinde büyük bir kavga başladığının kaydedildiği toplantıda, Türkiye’nin muhtemel senaryolara karşı aldığı önlem ve aksiyonlar anlatıldı.

FETÖ’nün yeni lider adayları arasında yer alan Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, Mustafa Özcan ve Ekrem Dumanlı gibi isimlerin izlenmekte olduğu belirtildi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı belirtildi.

"PARTİ DEVLETİ"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle rezillik görülmedi. MİT Başkanı, AKP MKYK’sında sunum yapıyor. Al sana parti devleti…" tepkisini gösterdi.