MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı

Dün Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştiren ve Emevi Camii'nde namaz kılan MİT Başkanı İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Emevi Camii'nde dua ettiği bir anın fotoğrafını paylaştı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde dün namaz kıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında, Suriye iç savaşının başlamasından bir yıl sonra yaptığı bir konuşmada "İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kalın'a bu kapsamda tepki göstererek, “Erdoğan’ın Emevi Camii’ndeki namazının kazasını yapmak MİT başkanına düşmez” demişti.

MİT Başkanı Kalın'ın Emevi Camii ziyaretinin ardından El Kaide kökenli HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani ile araç içerisinde yan yana yer aldığına dair görüntüler de kamuoyuna yansımıştı.

Kalın'ın Şam ziyaretinde terör örgütü HTŞ’nin lideri Colani’nin kullandığı araca binmesine dair görüntüleri tepki çekmişti.

Söz konusu görüntüleri Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, "MİT Başkanının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından terör örgütü olarak kabul edilen HTŞ’nin lideri ile görüntü vermesi Suriye’deki sorunları daha da büyütmeye yönelik bir girişimdir. Bu görüntüler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin MİT Başkanına da devlet yöneticilerine de kesinlikle uygun değildir. Suriye, yıllardır yaşanan sorunlar nedeniyle çok yönlü olarak önlem almamız gereken bir süreç yaşıyor. Bugün Suriye’de iktidarın değişmiş olması, her yanıyla değerlendirilmesi, sağlıklı önlem alınması gereken bir durumdur. Türkiye olarak tek vücut olmamız gerekirken Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı’nın Suriye’deki görüntüleri kesinlikle kabul edilemez" demişti.