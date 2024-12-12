MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da: Emevi Camii'nde namaz kıldı

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve cihatçıların yönetimi ele geçirmesine ilişkin gelişmeler sürüyor.

Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, başkent Şam'a geldi.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Kalın'ın yoğun güvenlik önlemleri altında hareket ettiğini söyledi.

İHA, İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kıldığını aktardı.

Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül 2012'de dönemin başbakanı iken yaptığı açıklamada, şunları söylemişti: "CHP yarın Şam'a gidecek yüz bulamayacak göreceksiniz. İnşallah biz en kısa zamanda Şam’a gidecek, Selahattin Eyyübi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii’nde namazımızı da kılacağız."