MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partileri ziyaret edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere 30 PKK mensubunun 11 Temmuz'da IKBY sınırlarındaki Süleymaniye'de düzenlediği silah bırakma töreni sonrası sürece ilişkin ziyaretlerde bulunması bekleniyor.

TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi. MİT Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, yeni süreç çalışmalayla ilgili bilgi vereceği öğrenildi.