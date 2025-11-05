MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmeye ilişkin bilgilendirmede yer aldığına göre Hamas heyeti 'Gazze Ateşkes Anlaşması' kapsamında; ateşkesin sağlanması ve bu sürecin izlenmesi konusunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arabulucu ve garantör olan Türkiye’ye rolü ve çabaları için teşekkürlerini iletti.

Hamas heyeti ayrıca, İsrail tarafının ateşkes süreci boyunca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını bir kez daha bildirdi.

ATEŞKESİN GELECEK AŞAMALARI KONUŞULDU

Görüşmede, ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılacak gerekli adımlar ve mevcut sorunların nasıl aşılacağı ile ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması noktasında izlenecek yollar üzerine konuşuldu. Görüşmede Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar ve Gazze’deki yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönündeki çabaları hakkında bilgi verilerek, daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.