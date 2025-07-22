MİT Başkanı Kalın, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM’de grubu bulunan siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor.

Kalın, bugün ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. İYİ Parti TBMM Grubu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez'in de yer aldığı görüşmede, MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Dervişoğlu, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorusunu Dervişoğlu, "Bilmediğimiz bir şeyi öğrenmedik. Elbette ki görüşmeyi önemsiyoruz. Duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK'nın ideallerinin hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye yanıtladı.

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Başka bir gazetecinin, "Bir Kürt, bir Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı olsun önerisine ne diyorsunuz?" demesi üzerine Dervişoğlu, "Söyleyene sorun" karşılığını verdi.

Kalın ve beraberindeki heyet, daha sonra Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti.