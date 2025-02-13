MİT Başkanı’ndan ‘oyun kurucu’ açıklaması

Haber Merkezi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2024 yılı faaliyet raporunda, İbrahim Kalın, MİT’in sınır dışındaki en kritik noktalarda ‘oyun kurucu’ rolünü başarıyla gerçekleştiğini savundu.

MİT 2024 yılı faaliyet raporu yayımlandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, faaliyet raporunun sunuş yazısına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Biz bütün Türk Milleti’nin hizmetkarıyız" sözüyle başladı.

Kalın, Suriye’deki yeni dönemi de değerlendirerek, "2024 yılının son günlerinde bölgemizde tarihin seyrini değiştirecek nitelikte bir etki oluşturan Suriye’deki gelişmeler, ülkemizin şanlı tarihi boyunca mazlumun yanında zalimin karşısında olma düsturunun ve Suriye halkının yanında olma azminin bir tecellisi olmuştur" yorumunu yaptı.