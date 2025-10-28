MİT'in "casusluk" videosu, manidar zamanlamayla yeniden dolaşıma sokuldu

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘casusluk’ suçlamasıyla yeniden tutuklanmasının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) geçen yıl hazırladığı "Casusluk nedir?" başlıklı video yeniden dolaşıma sokuldu.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın, X hesabından "MİT, resmi sitesine 'Casusluk Nedir?' adlı video yükledi" ifadeleriyle videoyu yeniymiş gibi paylaşmasının ardından gazeteciler Nevşin Mengü ve Nevzat Çiçek de benzer ifadelerle videoya dair paylaşım yaptı.

Ancak yeniymiş gibi paylaşılan videonun yayına girdiği esas tarih geçen yılın Mayıs ayı.

MAYIS 2024'TE YAYINLANMIŞTI6 Mayıs 2024'te MİT'in internet sitesinde yayınlanan videoda, istihbaratın çok geniş bir hedef kitlesi, çok yönlü çalışma kolları ve çok boyutlu hedefleri bulunduğuna işaret edilerek, "İstihbarat çalışmalarında sıklıkla başvurulan casusluk faaliyetinin küresel bir tanımı yoktur" ifadesi kullanılmıştı.

Türkiye'de casusluk faaliyetinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" başlığı altında düzenlendiği belirtilen videoda, şu bilgilere yer verilmişti:

"Hasım veya hasım olması muhtemel istihbarat mensupları, vatandaşlarımızla çeşitli yöntemlerle irtibat kurmaktadır. Ülkemizin menfaatlerini, birliğini, bütünlüğünü ve değerlerini hedef alan hasım istihbarat servisleri, irtibat kurdukları vatandaşlarımızı casus olarak devşirebilmektedir. İstihbarat servisleri, istifade ettikleri casuslardan, açık kaynak bilgilerinden analiz çalışması ya da rapor hazırlamasını isteyebilmektedir. Hedeflerindeki şahısların adres bilgilerini öğrenmelerini, önemli bina veya tesislere ilişkin keşif çalışması yapmalarını talep edebilmektedir."