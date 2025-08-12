MİT, Nâzım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen arşiv belgesi paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), büyük şair Nâzım Hikmet Ran'a ait olduğu değerlendirilen çizim, şiir ve imzanın yer aldığı bir arşiv belgesi paylaştı.

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Paylaşılan arşiv belgesinde, Nâzım Hikmet'in imzası ile 1950 tarih notu ve "Davet" şiirine ait dizeler yer alıyor.

MİT tarafından paylaşılan belge.

"Davet" şiirinin dizeleri şöyle:

"Dörtnala gelip Uzak Asyadan

Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket bizim...





Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benziyen toprak

bu cehennem, bu cennet bizim...



Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın

yok edin insanın insana kulluğunu

bu davet bizim...

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine

Bu hasret bizim."