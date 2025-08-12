MİT, Nâzım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen arşiv belgesi paylaştı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), büyük şair Nâzım Hikmet Ran'a ait olduğu değerlendirilen çizim, şiir ve imzanın yer aldığı arşiv belgesi paylaştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), büyük şair Nâzım Hikmet Ran'a ait olduğu değerlendirilen çizim, şiir ve imzanın yer aldığı bir arşiv belgesi paylaştı.
MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.
Paylaşılan arşiv belgesinde, Nâzım Hikmet'in imzası ile 1950 tarih notu ve "Davet" şiirine ait dizeler yer alıyor.
MİT tarafından paylaşılan belge.
"Davet" şiirinin dizeleri şöyle:
"Dörtnala gelip Uzak Asyadan
Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket bizim...
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benziyen toprak
bu cehennem, bu cennet bizim...
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın
yok edin insanın insana kulluğunu
bu davet bizim...
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine
Bu hasret bizim."