MİT tarafından gözaltına alınmışlardı: MOSSAD casusluğuyla suçlanan iki kişi adliyeye sevk edildi

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıkları öne sürülen ve MİT operasyonuyla gözaltına alınan casuslar Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

MİT tarafından bir süredir takip altında olan şirket sahibi Mehmet Budak Derya, yanında çalışan Veysel Kerimoğlu'nun İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a bilgi aktarımı yaptığı öne sürülmüştü.

Derya'nın, Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini artırdığı, İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirerek topladıkları bilgileri İsrail servisine aktardığı iddia edilmişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Derya ve Kerimoğlu, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "MONİTUM Faaliyeti" sonucu İstanbul'da 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.