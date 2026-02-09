MİT tarafından gözaltına alınmışlardı: MOSSAD casusluğuyla suçlanan iki kişi için tutuklama talebi

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıkları belirtilen ve MİT operasyonuyla gözaltına alınan Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Buradaki savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerin "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

MİT tarafından bir süredir takip altında olan şirket sahibi Mehmet Budak Derya, yanında çalışan Veysel Kerimoğlu'nun İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a bilgi aktarımı yaptığı öne sürülmüştü.

Derya'nın, Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini artırdığı, İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirerek topladıkları bilgileri İsrail servisine aktardığı iddia edilmişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Derya ve Kerimoğlu, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "MONİTUM Faaliyeti" sonucu İstanbul'da 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.