MİT'ten 4 kentte "casusluk" operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbari çalışması sonucu, 2 farklı yabancı servise çalıştığı belirtilen 7 kişi tutuklandı, 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi.

MİT'in yürüttüğü çalışmalarda "casusuluk ağının" başında bulunduğu öne sürülen B.E. ve diğer kişilerin, Türkiye’de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayıp, yabancı istihbarat servislerine aktardığı iddia edildi.

B.E. ve diğer kişilerin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi.

MİT’in çalışmaları sonucunda Türkiye aleyhine "casusluk" faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen şebekenin merkezindeki B.E. başta olmak üzere "örgütsel" yapısının tamamı deşifre edildi.

MİT’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü özel ekipleri ile yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. B.E. dahil 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler "casusluk" suçundan tutuklandı.