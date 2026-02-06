MİT'ten MOSSAD operasyonu: Kayıp oldukları iddia edilen iş insanları gözaltında

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yürüttüğü “MONİTUM faaliyeti" kapsamında İsrail İstihbarat Servisi’ne (MOSSAD) bilgi aktardığı tespit edilen Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu’nu gözaltına aldı.

Mehmet Budak Derya'nın 3 haftadır ve Veysel Kerimoğlu'nun ise dünden beri kayıp olduğu iddia ediliyordu.

Ayrıntılar gelecek...