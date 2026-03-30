MİT'ten operasyon: 12 yıldır aranan Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) 12 yıldır aranan Önder Sığırcıkoğlu’nun Suriye-Lübnan sınırında yakalandığını duyurdu. MİT ve Suriye İstihbarat Servisi’nin ortak yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan Sığırcıkoğlu, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, KARAR ÇIKTI

Sığırcıkoğlu, Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesi’ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Sığırcıkoğlu, "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Sığırcıkoğlu’nun aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

2011 YILINDAKİ SUÇLAMA NEYDİ?

Önder Sığırcıkoğlu ismi kamuoyunda ilk kez 2011 yılında, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’un kaçırılarak Esad güçlerine teslim edilmesiyle duyulmuştu. Kaçırma vakasıyla suçlanan Sığırcıkoğlu, bir haber sitesine verdiği röportajında, “Hüseyin Harmoush’u bizzat kendisinin kaçırdığını, bu eylemi Türkiye’nin Suriye politikasını yanlış bulduğu için gerçekleştirdiğini” söylemişti.

20 YIL HAPİS CEZASI

Önder Sığırcıkoğlu, 2013 yılında “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi’nden firar etmişti.

MİT’ten yapılan açıklamaya göre Sığırcıkoğlu’nun, mevcut 20 yıllık hapis cezasının yanı sıra, siyasal ve askeri casusluk, terör örgütüne yardım ve yataklık, görevi kötüye kullanma ile öldürmeye yardım suçlarından da yargılanması beklendiği belirtildi.