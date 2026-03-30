MİT'ten operasyon: 12 yıldır aranan Önder Sığırcıkoğlu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) 12 yıldır aranan Önder Sığırcıkoğlu’nun Suriye-Lübnan sınırında yakalandığını duyurdu.

MİT ve Suriye İstihbarat Servisi’nin ortak yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMA NEYDİ?

Önder Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’u kaçırarak Esad güçlerine teslim etmekle suçlanmıştı. Sığırcıkoğu, bir haber sitesine verdiği röportajında, “Hüseyin Harmoush’u bizzat kendisinin kaçırdığını, bu eylemi Türkiye’nin Suriye politikasını yanlış bulduğu için gerçekleştirdiğini” söylemişti.

20 YIL HAPİS CEZASI

Önder Sığırcıkoğlu, 2013 yılında “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi’nden firar etmişti.

MİT’ten yapılan açıklamaya göre Sığırcıkoğlu’nun, mevcut 20 yıllık hapis cezasının yanı sıra, siyasal ve askeri casusluk, terör örgütüne yardım ve yataklık, görevi kötüye kullanma ile öldürmeye yardım suçlarından da yargılanması beklendiği belirtildi.