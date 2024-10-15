Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

MİT'ten operasyon: El Kaide üyesi Ahmet Baykara, Afrika'da yakalandı

MİT, Suriye'deki TSK üslerine yönelik saldırı yaptığı tespit edilen El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

Güncel
  • 15.10.2024 11:14
  • Giriş: 15.10.2024 11:14
  • Güncelleme: 15.10.2024 11:31
Kaynak: DHA
MİT'ten operasyon: El Kaide üyesi Ahmet Baykara, Afrika'da yakalandı
Fotoğraf: DHA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

DHA'nın haberine göre, Ahmet Baykara'nın İdlib şehrinde bulunan TSK üsleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen saldırılarda yer aldığı tespit edildi.

MİT'in düzenlediği operasyonla Baykara, kaçtığı Afrika ülkesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İfadesinde, sınır ötesinde TSK'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf eden Baykara, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği diğer kişileri açıkladı.

El Kaide üyesi Baykara, 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldı. Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye'nin Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenledi.

BirGün'e Abone Ol