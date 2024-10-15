MİT'ten operasyon: El Kaide üyesi Ahmet Baykara, Afrika'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

DHA'nın haberine göre, Ahmet Baykara'nın İdlib şehrinde bulunan TSK üsleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen saldırılarda yer aldığı tespit edildi.

MİT'in düzenlediği operasyonla Baykara, kaçtığı Afrika ülkesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İfadesinde, sınır ötesinde TSK'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf eden Baykara, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği diğer kişileri açıkladı.

El Kaide üyesi Baykara, 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldı. Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye'nin Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenledi.