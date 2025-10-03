MİT'ten operasyon: "İsrail'e casusluk yapan şüpheli yakalandı"
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail’e çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek isimli kişinin, “Metron Faaliyeti” adı verdiği operasyon ile yakalandığını duyurdu.
Kaynak: AA
Yapılan açıklamada, "MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek'in gözaltına alındığı" belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...