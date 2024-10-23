MİT'ten PKK'ye operasyon: Barı Iusubov tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, PKK'nin Rusya yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen Barı Iusubov'un yakalandığı açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Iusubov'un, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda "PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı" kaydedildi.

Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı ifade edildi.

2020'den beri MİT'in takibinde olduğu belirtilen Barı Iusubov'un, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandığı aktarıldı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Iusubov, cezaevine gönderildi.