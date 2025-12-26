MİT ve Emniyet'ten operasyon: Yılbaşı öncesi saldırı hazırlığındaki IŞİD'ci yakalandı

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile düzenlediği ortak operasyonda yeni yılda eylem yapma hazırlığında olduğu iddia edilen IŞİD üyesi İbrahim Burtakuçin'i Malatya'da yakaladı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü, çatışma bölgelerine intikal ederek IŞİD'e katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı için IŞİD adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok IŞİD sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelinin güncel konumu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar sonucunda İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalandı.

ÖRGÜTSEL GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ

Operasyonda, şüpheliye ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi. İncelemeler sonucunda Burtakuçin'e ait materyallerde; IŞİD'e ait yazılımların, IŞİD'in bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, örgüt tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve örgüte katılımı destekleyen ses dosyalarının, IŞİD unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, IŞİD unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da dün IŞİD'in çağrısıyla Noel ve yılbaşı kutlamalarına saldırıya hazırlandığı iddia edilen 137 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmış, 115 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda birçok silah ve fişek de ele geçirilmişti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 19 Aralık 2025 tarihli yazısıyla IŞİD’in yılbaşı öncesi Ankara ve İstanbul’da saldırı gerçekleştirebileceği yönünde tüm birimlerini uyarmıştı.

Ayrıntılar geliyor