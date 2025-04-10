MİT ve MSB verileri de çalındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma, kamuoyunda infial yarattı. Çok sayıda yurttaşın kişisel bilgilerini ele geçirerek para karşılığı satan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma, Türkiye'de kişisel bilgilerin gizliliğine yönelik yaşanan zafiyeti de gözler önüne serdi. Şüpheliler hakkında hazırlanan ve Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, “Bu kadarı da olmaz” dedirten ayrıntılar yer aldı.

İddianamede, siber saldırılara maruz kalan ve sistemleri üzerinden milyonlarca yurttaşın kişisel bilgileri çalınan bakanlıklar Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak sıralandı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sistemlerindeki bilgilerin de çalındığı kaydedildi.

İddianamedeki en çarpıcı detay ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) yönelik oldu. Yaşları 21 ile 33 arasında değişen çete üyelerinin, MSB ve MİT’in bazı gizli verilerini de ele geçirdiği öğrenildi.

MİT ve MSB personelinin kimlik bilgilerinin hacker grubu tarafından platformlarda yayınlandığı belirtildi. MİT ve MSB’ye yönelik yayımlanan bilgiler arasında, personele ait detaylı kimlik bilgilerinin bulunduğu kaydedildi. İddianamede öte yandan, MİT’e ait lojmanların adres bilgileri ile lojmanlarda yaşayanların isimlerinin dijital platformlarda paylaşıldığı da kayda geçirildi.

SAHTE KİMLİKLER

Soruşturma kapsamında incelenen kişisel bilgilerin deşifre edildiği bazı platformlarda yapılan incelemede rastlanan diğer bir çarpıcı bulguyla ilgili ise iddianamede şu ifadeler kullanıldı:

“MİT logosu bulunan illegal sorgu sistemine ait fotoğrafların, internet tarayıcı geçmişinde MİT tesislerinin adreslerine yönelik keşif çalışmalarının, askeri tesislere ilişkin muhtelif bilgilerin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), polis, asker ve benzeri kolluk kuvvetlerinin sahte kimliklerinin, ‘Gizli’ derecesine sahip bazı belgelerin yer aldığı tespit edilmiştir.”

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TÜM VERİLER ORTADA!

Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 16 şüpheli bulunuyor. İllegal sorgu sistemlerinde, 101 milyon kişiye ait kişisel verilerin yanı sıra e-Okul, Aşı Takip Sistemi, Dijital Vergi Dairesi verileri de yer alıyor.