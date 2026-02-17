Mithat Sancar açıkladı: Abdullah Öcalan son görüşmede neler söyledi?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, dün (16 Şubat) gerçekleştirdikleri son görüşmede PKK lideri Abdullah Öcalan'ın değerlendirmelerini paylaştı.

İlke TV’de konuşan Mithat Sancar, görüşmenin 3 saat sürdüğünü söyleyerek şunları aktardı:

"Yoğun bir görüşmeydi. Sayın Öcalan zaten önceden gündemi belirleyerek geliyor. Genellikle 10 madde halinde konuşacağımız konuları liste haline getiriyor ve o çerçevede görüşme akıyor. Önemli bir görüşmeydi. Öcalan, 'bu demokratik entegrasyona giriş toplantısıdır' dedi. Sonra açtı, anlattı. Sürecin 16 ayı açan döneminin kısa bir değerlendirmesini yaparken, 'birinci aşama bitmiştir. Birinci aşama, örgütsel varlığın ve silahlı mücadelenin sonlandırılması kararına ilişkindi. Birinci aşamanın özü PKK'nin kendisini feshetmesi ve silah bırakmasıydı. Bu stratejik bir karardır' dedi. Kendisi açısından da örgütü açısından da bu ifadeyi sık sık kullanıyor. 'Bu benim açımdan stratejik bir karardır' dedi. 'Birinci aşamada bunun için önemli adımlar attık' dedi. 'İkinci aşamaya geçtik ve bu ikinci aşamanın en önemli konusu olan entegrasyon boyutunu konuşacağız. Sizinle bunları konuşacağız' dedi. Konuşma böyle başladı. Aşağı yukarı bu çerçevede de devam etti. İkinci aşamada nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair genel bir belirleme yaptı."

"TEK ÇIKIŞ YOLU OLARAK DİYALOGU İŞARET ETTİ"

Sancar, Öcalan ile entegrasyon tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye’de yürüyen sürecin temel gündem maddesi olduğunu, ancak bu başlık altında Suriye’de yaşanan gelişmelerin de ele alındığını söyledi. Suriye’deki gelişmelere değinen Sancar, Öcalan'ın 17 Ocak’taki görüşmede, çatışmaların mutlaka durdurulması gerektiğini ifade ettiğini belirterek, "Sorunun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Saldırıların derinleşmesi halinde özellikle Fırat’ın doğusuna kayacak bir çatışma ortamının büyük can kayıplarına ve uzun yıllara yayılacak istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısını yapmıştı" dedi. Sancar, Öcalan'ın bu süreçte diyalog ve siyaseti tek çıkış yolu olarak değerlendirdiğini, aksi halde bölgenin “uçurumun kenarına" sürükleneceği yönünde uyarılarda bulunduğunu aktardı.

"İKİNCİ AŞAMA İÇİN İMKANLAR SAĞLANMALI"

Mithat Sancar devamında şunları kaydetti: "Öcalan, ‘Bu konuda üzerime düşeni yaparım. Teorik ve pratik kabiliyetim ve gücüm vardır. Ama bu gücü hayata geçirebileceğim imkanların da sağlanması gerekiyor. Kendim için değil; süreç için, çözüm için, ikinci aşamanın mimarisini oluşturup ilerleyebilmemiz için bu gereklidir’ dedi.”

Sancar, sürecin geldiği aşama itibarıyla iletişim ve çalışma koşullarına dair düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu da ekledi: “Sürecin bu ağırlığı ve önemi karşısında, kendisinin yaşama ve iletişim şartlarının mutlaka düzeltilmesi gerekir. Bu da sürecin doğal sonucu olarak ortaya çıkacak gelişmelerdir."