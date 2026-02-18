MİT’in 2025 Faaliyet Raporu açıklandı: Başlangıç bütçesi yetmedi

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanlığı’nın 2025 yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Raporda yer alan mali verilere göre, teşkilata 2025 yılı için başlangıçta 28 milyar 896 milyon 461 bin TL ödenek tahsis edildi. Ancak yıl içinde yapılan işlemlerle toplam ödenek 36 milyar 435 milyon 655 bin TL’ye yükseldi. Yıl sonu harcaması ise 36 milyar 307 milyon 747 bin TL olarak kayıtlara geçti.

YIL İÇİNDE YAKLAŞIK 7,5 MİLYAR TL’LİK ARTIŞ

Raporda yer alan “Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar” bölümüne göre, başlangıç ödeneği ile yıl sonu toplam ödenek arasında yaklaşık 7,5 milyar TL’lik artış oluştu.

Bu durum, MİT’in 2025 yılı için öngörülen başlangıç bütçesinin yıl içinde yetersiz kaldığını ortaya koydu.

Harcama tutarının 36,3 milyar TL’ye ulaşması, teşkilatın neredeyse kendisine tahsis edilen toplam ödeneğin tamamını kullandığını gösteriyor

Başlangıç bütçesine kıyasla gerçekleşen harcama, yaklaşık yüzde 25’lik bir artışa işaret ediyor.

RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTI

MİT’in 2025 yılı bütçesinin 31 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandığı da raporda hatırlatıldı

Ancak yıl içinde yapılan ödenek artışlarının hangi kalemler üzerinden gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılı bir dağılım raporda yer almadı.

Sonuç olarak, MİT’in 2025 faaliyet raporu; başlangıçta belirlenen bütçenin yıl içinde artırıldığını ve harcamanın neredeyse tamamının kullanıldığını ortaya koydu.