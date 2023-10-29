Mitingde Cumhuriyet yok, bolca nefret söylemi var

POLİTİKA SERVİSİ

Gazze’deki saldırılar nedeniyle Cumhuriyet’in 100’üncü yıl etkinliklerini iptal eden iktidarın Büyük Filistin Mitingi’nde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir kez daha hamasi nutuklar attı.

Cumhur İttifakı bileşeni partilerin liderlerinin de katıldığı Atatürk Havaalanındaki mitingde konuşan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini kaydetti.

Erdoğan, "Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Gazze'de yaşanan katliam topyekün Batı'nın eseridir. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız” dedi. AKP’li Cumhurbaşkanı Hamas’ı ‘kurtuluş ve mücahitler grubu’ olarak gördüklerini Filistin mitinginde de vurguladı. Hamas üzerinden ABD ve Batı karşıtlığı yaratan Erdoğan, antiemperyalist bir görüntü çizmeye çalışırken içeride de Hamas’a yönelik eleştiren kesimleri İsrail’i desteklemekle suçladı. İsim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Erdoğan, "Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var, Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş, yazıklar olsun" dedi.

GEZİ’Yİ DE HEDEF ALDI

“Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle yeni sınır ötesi müdahalelerin işaretlerini veren Erdoğan “çapulcular” diyerek bir kez daha Gezi Direnişi'ni hedef aldı.