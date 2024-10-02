Mitoloji ile sinema buluşuyor

Kültür Sanat Servisi

Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF) için geri sayım başladı. Festival, bu yıl İzmir’in yanı sıra Manisa ve İstanbul’da da sanatseverlerle buluşacak.

Festival, yarın İzmir Agora Antik Kenti’nde başlayacak ve 6 Ekim’de Urla Necati Cumalı Müze Evi’nde ödül töreni gerçekleştirilecek. Etkinlikler, 7 Ekim’de Manisa’da, 9 ve 10 Ekim’de ise İstanbul’da devam edecek. Festivalin dikkat çekici bir yönü, tüm film gösterimlerinin ve söyleşilerin halka açık ve ücretsiz olması. UMFF, hem yerli hem de yabancı filmleri bir araya getirirken, çeşitli etkinliklerle zenginleşecek; söyleşiler, paneller, gastronomi etkinlikleri, sergiler ve müzik dinletileri düzenlenecek. Söyleşi ve panellerdeki konulardan bazıları şunlar: “Mitolojilerde Ana Temalar”, “Türk Mitolojisi Bize Ne Anlatıyor?” ve “Efsaneler ve Masallar.”

Festival Direktörü Gülşah Elikbank, “Geçen yıl festivale büyük bir ilgi vardı. Bu yıl ikinci yılımızda, bu ilgiyi karşılamak için özenle hazırlandık ve festivali üç farklı şehre taşıyarak büyütmüş olduk. Bu sayede daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz ve bu durum bizi mutlu ediyor” dedi.

Festival etkinlikleri, Konak Sanathane ve Urla Kent Tarihi ve Arşivi Müzesi’nde eş zamanlı olarak sürerken, Tınaztepe Üniversitesi’nde gençlerle buluşmalar da yapılacak.

7 Ekim’de Manisa’da Lale Kültür Salonu’nda başlayacak olan festival, 9-10 Ekim tarihlerinde Torun Center Biletinial Sinemaları’nda film gösterimleri ve söyleşilerle sona erecek.