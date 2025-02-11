Mitolojik eserlerle büyülü bir yolculuk

Kültür Sanat Servisi

Türk bariton Kartal Karagedik, çağımızın önemli piyanistlerinden biri olan Helmut Deutsch eşliğinde kaydettiği ilk albümü Prometheus ile sesini dünyaya duyurmak için yola çıktı. Karagedik, bu ilk albümünde Franz Schubert’in mitolojik besteleri ile hem mitolojiye ışık tutuyor hem de dinleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

Albümün merkezinde, Schubert’in antik mitolojiden ilham alarak bestelediği şarkılar bulunuyor. Bu eserler, Schubert’in arkadaşı şair Johann Mayrhofer’in etkisiyle şekillendi. Karagedik, eserler hakkında şunları söyledi:

“Bazı hikayeler ve şarkılar vardır ki, yüzyıllar boyunca tekrar tekrar anlatılmalı ve söylenmelidir. Schubert’in müziği, sıklıkla işlediği mitler gibi, bu ebedi kategoriye aittir.” Albümün başlığı, tanrılardan ateşi çalarak insanlara getiren efsanevi Titan Prometheus’a atıfta bulunuyor. Karagedik, Prometheus’un aydınlanma, özgürlük ve yaratıcı ilerlemenin yanı sıra otoriteye karşı durma cesaretini de simgelediğini ifade etti.