Mitolojik festivale dijital yarışma

Deniz Burak BAYRAK

Uluslararası Sinema ve Yazın Araştırmaları Derneği (ULSİYAD) tarafından, ‘İnsanlığın Ortak Hikâyesi’ sloganıyla yola çıkan Uluslararası Mitoloji Filmleri Festivali’nin 3’üncüsü bu yıl 22-30 Eylül tarihlerinde beş farklı şehirde gerçekleştirilecek.

Festival, bu yıl programına yeni bir yarışma ekliyor. İlk kez LUGAL Games iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Dijital Oyun Yarışması’ ile Anadolu medeniyetlerine ait mitoloji ve mitolojik unsurların dijital oyun sanatı ile buluşturulması amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında oyun geliştiricileri, Anadolu'nun kadim efsanelerini modern teknolojilerle birleştirerek, bölgenin zengin kültürel mirasını dijital ortamda yeniden canlandıracak. Festival, daha önce sinema senaryolarına Anadolu mitolojisini taşıyan projelere destek verdiği gibi bu yıl da dijital oyunlar için aynı desteği sunarak mitolojinin yeni nesillere aktarılmasını sağlamaya devam edecek.

ANADOLU MİTOLOJİSİ DÜNYAYA TAŞINSIN

Yarışmanın tanıtım toplantısında konuşan festivalin kurucu direktörü Gülşah Elikbank, “Mitoloji, hepimizi buluşturan ortak bir dildir. Anadolu, binlerce yıldır farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve bu uygarlıkların mitolojileri zamanla iç içe geçerek muazzam bir kültürel miras oluşturmuştur. Ancak, bu büyük miras yeterince bilinmiyor. Anadolu mitolojisi; Mezopotamya, Yunan ve Pers mitolojileriyle büyük bir etkileşim içinde gelişmiş olmasına rağmen bugün oyun ve sinema dünyasında Yunan, İskandinav ve Mısır mitolojileri öne çıkıyor. Biz, kendi hikâyelerimizi öne çıkartarak bu algıyı değiştirmek istiyoruz” diyerek hazırlık içinde oldukları yeni adımın öneminin altını çizdi. Yarışmanın detayları hakkında bilgi veren LUGAL Games kurucusu Rahmi Aydemir ise “Bu topraklar, mitolojinin en derin köklerine sahip. Oyun geliştiricilere, bu köklü mirası dijital dünyaya taşıma fırsatı sunarak, Anadolu mitolojisini tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yarışma, mobil ve PC platformları için geliştirilen oyunlara açık olacak. Katılımcılar, Anadolu medeniyetleri temasını içeren oyun projeleriyle yarışmaya dâhil olabilecekler. Kazanan projeler, LUGAL Games tarafından 30 bin TL ödüle ek olarak profesyonel mentorluk desteği ve yayıncı anlaşması kazanacak. Yarışma son teslim tarihi 15 Ağustos. Üretilen oyunlar jüri tarafından değerlendirildikten sonra, dereceye girenler festivalin son günü olan 30 Eylül’de açıklanacak.