Mitski 2 Mayıs'ta Küçükçiftlik Park'ta

Mitski, Şubat ayında yayınladığı yeni albümü Nothing’s About to Happen to Me’yi dünya genelinde, seçili şehirlerde gerçekleştireceği konserleriyle dinleyiciyle buluşturacak. Büyük şehirlerdeki özel konser serilerinin yanı sıra küresel ölçekte farklı durakları kapsayan bu turnede sanatçı, 2 Mayıs 2026 gecesi Epifoni organizasyonuyla İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

Gecenin açılış performansı, İstanbul’un müzik sahnesinden sanatçı Canozan’a ait olacak.

Kariyeri boyunca indie rock’tan folk’a, art pop’tan lo-fi dokulara uzanan özgün bir müzikal evren yaratan Mitski, şarkılarında yalnızlık, aidiyet, kimlik ve içsel çatışmaları cesur ve yalın bir dille ele alıyor. Güçlü söz yazımı ve sahnedeki sade ama derin etkili performansıyla çağdaş müziğin en özgün anlatıcılarından biri olarak kabul edilen sanatçı, yeni albümü “Nothing’s About to Happen to Me” ile bu anlatıyı daha da derinleştiriyor. 27 Eylül 1990'da Japonya'da Amerikalı bir baba ve Japon bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mitski, kısa bir dönem babasının işi sebebiyle Ankara'da yaşadı.

Rolling Stone'un "indie rock'ın en çekici ve gizemli müzisyeni" olarak tanımladığı Mitski, kariyeri boyunca yedi albüm çıkardı ve bunların dördü altın plak ödülü aldı. "My Love Mine All Mine" şarkısı dünya çapında bir sansasyon yarattı ve dört kez platin plak ödülü kazandı. Mitski'nin diğer sanatçılarla yaptığı çeşitli işbirlikleri arasında, Florence and the Machine'in son albümü Everybody Scream'de iki şarkının ortak yazarlığı ve Oscar adayı "This Is A Life" şarkısı için David Byrne ve Son Lux ile yaptığı çalışmalar yer alıyor. Sanatçı şu anda The Queen's Gambit'in müzikal uyarlaması için müzik ve söz yazıyor.