MİT’ten AKP’ye “silah bırakma” sunumu: "Yasa gerektirmeyen adımlar atılabilir"

PKK’nin silah bırakmasına yönelik yürütülen iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreçte yasal ve idari hazırlıkların başladığı aktarıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın kısa süre önce AKP yönetimine süreçle ilgili bir sunum yaptı. Sunumda, silah bırakan örgüt üyelerinin teslim alınma biçimi, bırakılan silahların akıbeti ve Türkiye’ye gelmek isteyen kişilerin tabi olacağı hukuki süreçler ele alındı.

PKK’nin silah bırakmasına yönelik somut bir gelişme yaşanmaması ve iktidarın da yasal düzenlemeler konusunda ağırdan hareket etmesi nedeniyle bir süredir yavaşladığı belirtilen “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesininin haberinde, AKP kaynaklarının süreçte “olumsuzluk bulunmadığını” ve iktidarın “kendi takvimine göre hareket ettiğini” söylediği aktarıldı. Haberde, kısa süre içinde yasa gerektirmeyen bazı idari adımların atılabileceği ileri sürüldü.

MİT TEKNİK HAZIRLIĞA BAŞLADI

Haberde öne çıkan başlık ise MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın AKP yönetimine yaptığı belirtilen sunum oldu. Buna göre Kalın’ın sunumunda, silah bırakan örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye’ye gelmek isteyenlerin hangi hukuki süreçlere tabi tutulacağı gibi başlıklar değerlendirildi.

AKP yönetiminin ayrıca güvenlik bürokrasisinden, süreç kapsamında ihtiyaç duyulabilecek yasal düzenlemelere ilişkin önerilerini istediği belirtildi. Haberde, MİT’in hem yasal süreçler hem de “teyit ve doğrulama mekanizması” konusunda teknik hazırlık yaptığı ifade edildi.

DÖNÜŞLERDE ‘TEYİT MEKANİZMASI’ DEVREDE OLACAK

Habere göre silah bırakan ve kendini fesheden örgütün üyelerine ilişkin çerçeve yasa çıkarılmasının ardından, Türkiye’ye gelmek isteyen kişiler güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak “doğrulama ve teyit mekanizmasının” denetiminden geçirilecek.

Örgüt üyelerinin dönüşlerinde belirleyici yetkinin bu mekanizmada olacağı, sürecin güvenlik bürokrasisinin kontrolünde yürütüleceği kaydedildi.

AKP: TAKVİMİMİZE GÖRE HAREKET EDİYORUZ, MUHATAP ÖCALAN

AKP kaynaklarının haberde yer alan değerlendirmelerinde, sürecin aşamalı ilerleyeceği savunuldu. Kaynaklar, “Biz başından beri bu sürecin fermuar sistemi ile ilerleyeceğini söylüyoruz. Her şey aşama aşama ilerliyor. Biraz gecikme olabilir ama kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. DEM’in ya da başkalarının ne dediğine takılmıyoruz. Burada muhatap Öcalan. Güvenlik birimleri bu nedenle her konuyu Öcalan’la görüşüyor zaten. Yakında yeni gelişmeler olacak” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca AKP’nin, DEM Parti’nin “silah bırakma ve yasal düzenlemelerin eş zamanlı yapılması” talebine sıcak bakmadığı, iktidarın yasal düzenlemeler için önce silah bırakmanın teyit edilmesi gerektiği görüşünü koruduğu belirtildi.

KARAYILAN’IN AÇIKLAMASI

Haberde, PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’ın “Süreç donduruldu” açıklamasının DEM Parti ve İmralı cephesinde tepki yarattığı da öne sürüldü. DEM Parti yöneticilerinin, mevcut durumu “dondurma” olarak tarif etmenin sürecin ruhuna aykırı olduğunu söylediği aktarıldı.